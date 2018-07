Alaphilippe wint Alpenrit, Mollema op achterstand

Alleen geletruidrager Greg van Avermaet wist zowaar zijn voorsprong in het algemeen klassement uit te breiden, door mee te gaan in de vroege ontsnapping en de hele dag stand te houden.

Al snel ontstond er in de Alpenrit - met vier cols - een kopgroep van 21 man. Hier zaten onder anderen Robert Gesink, Tom-Jelte Slagter en Peter Sagan in. Later brak het kleine pelotonnetje in tweeën, waarbij Gesink en Slagter even de slag misten.

Kat uit boom

Uiteindelijk leek er een kopgroep van zes man over te blijven: Gaudu, geletruidrager Van Avermaet, Pauwels, Alaphilippe, Molnard en Taaramäe. Maar daarachter vochten Gesink, Slagter en de meeste voormalig koplopers om terug te komen, wat Gesink lukte na enige inspanning. Uiteindelijk reden er vijftien man in de kop. Het peloton fietste hier zeven minuten achter.

De klassementsmannen besloten al de hele dag om vooral de kat uit de boom te kijken en elkaar niet uit te dagen. Ondertussen bleef de kopgroep met ruime voorsprong weg. In het peloton bedacht Warren Barguil om weg te sluipen, maar dat hield niet lang stand. Barguil won vorig jaar nog de bolletjestrui, maar kan in deze Tour tot dusverre weinig uitrichten.

De Sky-trein liet zich weer eens zien in de Tour. Ⓒ Getty Images

Vleugels

Ondertussen, met nog dertig kilometer te gaan, twee koplopers: Taaramäe en Alaphilippe. Laatstgenoemde was de hele dag al ijzersterk en besloot in zijn uppie verder te gaan. De klassementsmannen in het peloton vonden het allemaal prima. Zij keken vooral naar elkaar en zodoende gebeurde er in de kop van het klassement weinig. Alleen Rigoberto Úran moest in de slotklim lossen, maar de Colombiaan leek toch al niet meer mee te doen om het klassement.

Alaphilippe over ’het witte grind’. Ⓒ Getty Images

Ondertussen kreeg Van Avermaet in zijn gele trui vleugels en besloot hij weg te gaan bij de groep achtervolgers, richting Taaramäe. Hij kreeg Ion Izagirre met zich mee. Alaphilippe was niet meer af te stoppen en bezorgde zijn ploeg Quick Step-Floors wéér een zege in dit succesvolle wielerjaar, al de vijftigste! van het seizoen. Naast de dagzege pakt de Fransman ook de bolletjestrui.

Het peloton kwam daar iets meer dan twee minuten over de finish. Op de slotklim, de Colombiere, gaf Dan Martin gas en moest Bauke Mollema lossen. De kopman van Trek-Segafredo verloor 51 seconden op zijn concurrenten. Hij leek teveel last te hebben van zijn rug. Ook Alejandro Valverde (Movistar) had wat moeite om te volgen, maar de Spanjaard kon op het laatst nog net aanhaken.