Gaat zeilduo Van Aanholt/Duetz van koffie naar champagne bij WK zeilen in eigen land?

Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn twee van de voornaamste Nederlandse blikvangers op de WK zeilen die de komende anderhalve week de kust bij Scheveningen kleur geven. Hoe goed de twee skiffzeilsters klikken, is terug te zien in alles wat ze tot dusver doen. En dient over exact een jaar te resulteren in klaterend olympisch goud.

Odile van Aanholt (l.) en Annette Duetz gaan de komende anderhalve week op de WK zeilen voor de kust bij Scheveningen voor goud. Ⓒ RENÉ BOUWMAN