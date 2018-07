KNVB test nieuwe opzet strafschoppenserie

Nu nemen de ploegen om en om een strafschop om een beslissing te forceren.

In het experiment begint de ene ploeg met één strafschop, waarna het andere team de tweede en derde strafschop neemt. Strafschop vier en vijf zijn weer voor het eerste team en dat gaat zo door, totdat het andere team eindigt met de tiende strafschop.

De eerste keer dat deze zogenoemende ABBA-procedure bij een strafschoppenreeks kan worden toegepast is bij de Johan Cruijff Schaal, tussen PSV en Feyenoord, meldt de KNVB.

De voetbalbond verwacht dat er met de niet penalty-opzet een gelijkere kans is op het winnen van de strafschoppenserie en een gelijkere verdeling van de druk die spelers voelen in een strafschoppenserie’.

Geel en rood voor verzorger

Behalve met de strafschoppen experimenteert de KNVB met een gele of rode kaart voor teamofficials, zoals de trainer/coach of verzorger, in het betaald voetbal. Het geven van een kaart is volgens de bond een duidelijker communicatiemiddel vanuit de scheidsrechter naar de teamofficial en het publiek.