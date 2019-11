Van Marwijk onderuit met Emiraten, Koeman wint met Oman

Vorige maand was Thailand al met 2-1 te sterk voor de Emiraten, die in groep G van de Aziatische kwalificatiezone na vier wedstrijden op de derde plaats staan met zes punten. Vietnam leidt met tien punten. Thailand, dat donderdag met 2-1 van Maleisië verloor, is tweede met zeven punten.

In de poule met vijf landen plaatst alleen de winnaar zich automatisch voor de volgende ronde. Ook de vier beste nummers twee, van de in totaal acht groepen, gaan een rondje verder.

Van Marwijk en de Emiraten hervatten de WK-kwalificatie eind maart met een thuiswedstrijd tegen Maleisië, dat met zes punten vierde staat in groep G.

Erwin Koeman blijft met Oman in de race voor het WK van 2022. Ⓒ REUTERS

Koeman wint met voetballers Oman

Bondscoach Erwin Koeman blijft met de nationale voetbalploeg van Oman in de race om een ticket voor het WK van 2022. Hij won met zijn team het kwalificatieduel met Bangladesh: 4-1.

Mohsin Johar, Rabia Al Mandhar, Arshad Al Alawi en Amran Al Hidi scoorden na rust voor Oman. Biplu Ahmed tekende in de 81e minuut voor de 3-1 van Bangladesh.

Oman staat tweede in groep E van het Aziatische kwalificatietoernooi voor het WK, met een punt minder dan Qatar dat als gastland automatisch mag meedoen aan de mondiale eindronde van 2022.

Qatar is toch actief in het kwalificatietoernooi voor het WK omdat de uitslagen ook meetellen voor het Aziatische kampioenschap van 2023.