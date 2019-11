Van Marwijk weer onderuit met Emiraten

Vorige maand was Thailand al met 2-1 te sterk voor de Emiraten, die in groep G van de Aziatische kwalificatiezone na vier wedstrijden op de derde plaats staan met zes punten. Vietnam leidt met tien punten. Thailand, dat donderdag met 2-1 van Maleisië verloor, is tweede met zeven punten.

In de poule met vijf landen plaatst alleen de winnaar zich automatisch voor de volgende ronde. Ook de vier beste nummers twee, van de in totaal acht groepen, gaan een rondje verder.

Van Marwijk en de Emiraten hervatten de WK-kwalificatie eind maart met een thuiswedstrijd tegen Maleisië, dat met zes punten vierde staat in groep G.