Groenewegen blijft nipt in Tour

De 25-jarige Amsterdammer moest in de eerste Alpenrit alle zeilen bijzetten om op tijd aan de meet te komen. Dat lukte ternauwernood. Aan de finish had de rassprinter nog 33 seconden over. Groenewegen kwam 34 minuten na ritwinnaar Julian Alaphilippe binnen. „Het is precies genoeg hè”, was zijn eerste reactie.

De spurtbom van LottoNL-Jumbo zegevierde in deze Tour al tijdens twee ritten. Zowel in de zevende als achtste etappe toonde hij zich oppermachtig in de sprint. Afgelopen zondag ging hij hard onderuit.

Bekijk ook: Mollema verliest tijd op concurrenten

Groenewegen arriveerde in een groep met onder anderen collega-sprinters Mark Cavendish en Marcel Kittel. Hij had de hele dag steun gehad van zijn ploeggenoten Timo Roosen en de Noor Amund Grøndahl Jansen.