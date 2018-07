Tour de France rit 11: uitslag en standen

Het was een korte, maar zware Alpenrit waarin vier cols moesten worden bedwongen. Thomas passeerde in de slotfase eerst de ontsnapte Tom Dumoulin en daarna ook de eenzame koploper Mikel Nieve. De Brit van Team Sky nam de gele trui over van de Belg Greg Van Avermaet. Dumoulin finishte als tweede, net voor Chris Froome.

Volg hier vanaf 14.05 uur live de elfde etappe in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook een uitgebreid uitgeschreven commentaar.

Het peloton krijgt woensdag 108 kilometer voor de kiezen, van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo en weer over vier cols, met dit keer finish bergop.

Bekijk hier de uitslag en standen in diverse klassementen