Koeman probeert Noord-Ierse storm te luwen

Ronald Koeman tijdens de persconferentie van Oranje. Ⓒ ANP

BELFAST - Ronald Koeman heeft de storm die vanavond ongetwijfeld op Windsor Park zal razen een beetje proberen af te zwakken. De Noord-Ieren bleken de dag voor het EK-kwalificatieduel met Nederland nog steeds ontstemd over de uitspraken van de Oranje-bondscoach na het eerdere duel in Rotterdam (3-1). „Als ze het als extra motivatie willen gebruiken: succes. Maar ik had het niet over de manier waarop ze speelden, want ik heb er respect voor hoeveel de spelers tegen ons gaven”, aldus Koeman, die weet dat Nederland aan een punt genoeg heeft om zich te kwalificeren voor EURO 2020.