’Belgische goalie Courtois dicht bij transfer naar Real’

De doelman van Rode Duivels heeft bij zijn huidige club Chelsea nog een contract voor een jaar. Real zou de 26-jarige Courtois voor 35 miljoen euro aan de selectie kunnen toevoegen.

Courtois maakte het afgelopen WK een ijzersterke indruk in het doel van de Belgen. Vooral tegen Brazilië (2-1 zege) keepte hij fantastisch. Courtois werd verkozen tot beste keeper van de mondiale voetbalstrijd.

Thibaut Courtois houdt Neymar af van scoren. Ⓒ Reuters

Courtois kwam in Madrid eerder van 2011 tot en met 2014 uit voor Atletico. „In de komende acht of negen dagen beslis ik wat het beste is voor mij”, zei de doelman na de uitschakeling tegen Frankrijk, vorige week dinsdag.

De afgelopen jaren stond Keylor Navas onder de lat bij Real Madrid. De doelman uit Costa Rica won alle prijzen met de Koninklijke, maar wordt door veel mensen toch als niet goed genoeg bevonden.