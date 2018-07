Blind twijfelt nog over belangrijke clash Ajax

De 28-jarige internaitoal weet nog niet of hij volgende week woensdag al tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League kan spelen. „Ik heb pas drie of vier keer getraind”, zei Blind tegenover Ajax TV. „Ik ben gretig maar het moet wel verantwoord zijn. Het seizoen is nog lang.”

Blind verwacht veel van Ajax in het komende seizoen. „We hebben een talentvol elftal, maar ook ervaren spelers als Dusan Tadic, Siem de Jong, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar. We hebben een goed mix van ouderen en talenten en moeten er nu als één team voor gaan.”

