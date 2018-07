Miljoeneninjectie voor FC Twente

Bovendien is er nu ook geld vrijgekomen om de selectie op peil te brengen. Het contracteren van Xandro Schenk vandaag was daarvan een voorproefje.

Algemeen directeur van FC Twente, Erik Velderman. Ⓒ ANP

Een dertigtal sponsoren stopt een bedrag van 10 miljoen euro in de club in ruil waarvoor zij aandelen ontvangen en zeggenschap via de raad van commissarissen. Aan de gemeente was aanvankelijk een nieuwe garantstelling gevraagd, maar dat bleek een brug te ver.

Aanvankelijk stelden de sponsoren als eis voor hun kapitaalinjectie dat de gemeente Enschede ook zou bijdragen door middel van een garantstelling. Na wekenlang gesprekken voeren is deze oplossing uit de bus gerold.

Om FC Twente tegemoet te komen, is de gemeente Enschede akkoord gegaan met een opschorting van de betaling van rente en aflossing gedurende twee seizoenen, wat FC Twente jaarlijks twee miljoen euro lucht geeft.

,,Dit is een belangrijk akkoord voor de toekomst van FC Twente”, aldus algemeen directeur Erik Velderman. ,,Het mooie eraan is dat het volledig wordt gedragen door de regio Twente.”