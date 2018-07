Froome kan historie schrijven

Wanneer hij deze Tour de France wint, overweegt de Brit om ook de Vuelta a España in zijn programma op te nemen. Dan zou hij de eerste renner kunnen worden die de drie grote rondes Giro, Tour en Vuelta in één jaar weet te winnen.

In mei was Froome reeds succesvol in de Giro d’Italia. Daarmee won hij drie opeenvolgende rondes: Tour 2017, Vuelta 2017 en Giro 2018.

Sky-ploegleider Nicolas Portal bevestigde aan Cyclingnews dat de beslissing pas na de Tour wordt genomen. „Het gaat er vooral om hoe hij zich dan voelt. Het belangrijkste is dat we zijn gezondheid in de gaten houden en bedenken wat hij misschien kan bereiken in de Vuelta”, aldus Portal, die wel denkt dat het winnen van drie grote rondes in twaalf maanden moet kunnen.

„Chris heeft al de Tour en Vuelta na elkaar gereden, dus we weten hoe we het moeten doen. Het zou een enorme uitdaging zijn.”