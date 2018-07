Mourinho prijst Daley Blind de hemel in

Bekijk ook: Blind twijfelt nog over belangrijke clash Ajax

Mourinho is sinds 2016 trainer van de Mancunians. De eerste twee jaar werkte Blind in Manchester met Louis van Gaal „Ik wil Daley graag bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor de club sinds hij hier in 2014 arriveerde”, zegt de manager van United op de website van de club. „Ik moet zeggen dat in mijn 18 jaar als trainer Daley één van de grootste professionals is die ik heb meegemaakt, zowel op als buiten het veld.”

Bekijk ook: Daley Blind staat te trappelen

Mourinho heeft nog meer lovende woorden in petto voor de 28-jarige Nederlander, die voor vier jaar heeft getekend bij Ajax. „Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om Daley het allerbeste te wensen bij de club uit zijn jeugd, Ajax. En wil hem uit de grond van mijn hart bedanken voor zijn toewijding die hij de afgelopen twee seizoenen heeft getoond.

Daley Blind, hier scorend in de Champions League Ⓒ AFP

Blind toonde eerder al zijn dankbaarheid richting United. „Om voor deze gigantische club te hebben gespeeld, betekent heel veel voor mij. Ik heb vier mooie jaren beleefd met vier prijzen.”