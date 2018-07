Gele trui loden last voor ploeg Froome

Sky heeft met Chris Froome de superfavoriet, met Geraint Thomas een tweede kopman en vervolgens nog zes superknechten. Movistar heeft drie azen in handen met Mikel Landa, Nairo Quintana en Alejandro Valverde en is in de verdere breedte op alle posities minder sterk. Alle andere klassementsrenners hebben nauwelijks een team achter zich staan dat het heft in handen kan nemen. Dus kijkt de gehele concurrentie vooral naar de kaarten die Team Sky en Movistar op tafel leggen.

Eigenlijk gaf voormalig Tour-winnaar Bradley Wiggins op de rustdag een ideale voorzet naar het meest gunstige scenario om Team Sky te verslaan. Zorg dat er ruzie binnen hun gelederen ontstaat. Zorg dat Chris Froome en Geraint Thomas elkaar in de wielen gaan rijden. Volgens Wiggo is die kans levensgroot nu Thomas minimaal een kleine minuut voorsprong op alle andere klassementsrenners heeft, dus ook op zijn leider Froome. Het is dat Greg van Avermaet in de Haute-Savoie slim anticipeerde en meesprong in de vroege ontsnapping en zo zijn gele trui zelfs nog wat vaster om zijn schouders kreeg. Anders had Sky nu al de last van het maillot jaune in de ploeg.

Dat wordt heibel in de tent, zo voorspelt Sir Wiggins. Hij kent deze situatie uit de Tour van 2012, toen hij in de gele trui reed en Froome hem enkele keren bergop vernederde door quasi nonchalant bij hem weg te rijden. Sindsdien is het tussen beiden nooit meer goed gekomen. Onlangs noemde zijn vrouw Cath op sociale media Froome nog een glibberige reptiel. Daarom stookt Wiggins met een twinkeling in zijn ogen dit vuurtje graag op.

Tom Dumoulin kan groot voordeel hebben van het pokerspel tussen Team Sky en Movistar. Met in het achterhoofd de wetenschap dat zijn belangrijkste troef, de 35,5 kilometer lange tijdrit, de laatste beproeving van deze Tour is.