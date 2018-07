Lotto-Jumbo nam enorm risico

„Precies genoeg, hè? Al hadden we het niet zo getimed, hoor”, lachte de 25-jarige Amsterdammer, die zojuist ontsnapt was aan uitsluiting van de Tour de France.

Bij de ploegleiding van Lotto-Jumbo was de hartslag een uur na de eerste Alpenrit dinsdag nog altijd net zo hoog als bij de renners gedurende de koers. „We zijn door het oog van de naald gekropen”, doelde ploegleider Nico Verhoeven niet alleen op Groenewegen.

Hij had het ook over Timo Roosen en Amund Grøndahl Jansen, de twee knechten die Groenewegen op tijd binnen moesten loodsen. „Ja, het risico om drie man te verliezen hebben we bewust genomen, maar het is goed gekomen”, was Verhoeven opgelucht. „Het is logisch dat je dat riskeert voor een tweevoudig ritwinnaar.”