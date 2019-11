Nadal pakt zege na sensationele comeback

.

Tegen de Rus Daniil Medvedev kreeg de als eerste geplaatste Spanjaard in de beslissende set bij 1-5 een matchpoint tegen. Die overleefde hij, om vervolgens vijf games op rij te winnen. Nadal besliste de sensationele partij daarna in de tiebreak, 6-7 (3) 6-3 7-6 (4).

Het duel tussen de 23-jarige ’coming man’ uit Rusland en de 33-jarige routinier leek beslist toen Medvedev in de derde set twee breaks voorsprong nam. Het zou zijn eerste zege op Nadal betekenen. Na het verspelen van het matchpoint viel Medvedev echter ver terug. Nadal werd beter en zag zijn tegenstander steeds grotere fouten maken.

„Toch moet ik mij verontschuldigen bij Daniil”, was de eerste reactie van Nadal. „Hij speelde veel beter en ik had natuurlijk nooit meer mogen winnen. Zo terugkomen lukt je hooguit één keer in duizend wedstrijden. Toen ik in de beslissende fase met een break terugkwam tot 5-3 wist ik dat ik weer een kans had. Uit ervaring weet ik ook dat het soms moeilijk is een partij te beslissen als je er heel goed voorstaat. Met die druk kreeg mijn tegenstander te maken.”

Voor Nadal was de overwinning noodzakelijk om in de race te blijven. Eerder verloor hij zijn eerste partij in de Engelse hoofdstad in twee sets van de Duitse titelverdediger Alexander Zverev. Medvedev had eerder verloren van de Griek Stefanos Tsitsipas.

Later op de dag spelen Zverev en Tsitsipas, de winnaars van de eerste ronde, in Londen tegen elkaar.