PEC wil 20 miljoen euro ophalen

In de periode 2019-2024 wil PEC Zwolle in totaal 20 miljoen euro ophalen om daarmee de gewenste ambities te kunnen realiseren. De club zal een deel van de aandelen in de verkoop doen.

De komende zes maanden vindt een brede toetsing plaats voor draagvlak in de regio en de ’ nvesteringsbehoefte’ onder supporters, sponsoren en financiers. Bij een positieve uitkomst is het de bedoeling om voor volgend jaar zomer het plan in werking te laten treden.

Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp, die zich baseert op een onlangs gehouden onderzoek, kan PEC Zwolle aan een ’nieuw hoofdstuk’ beginnen.

„Sinds het kampioenschap in 2012 heeft de club in sportief opzicht een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Ondanks relatief weinig middelen, heeft PEC Zwolle zich met creatief en kundig handelen opgewerkt van promovendus tot middenmoter in de eredivisie. Als club staan we nu op een T-splitsing. Zijn we tevreden met hoe het gaat, of zetten we de schouders er met elkaar onder en proberen we de volgende stap te zetten?'”

Directie-voorzitter Adriaan Visser benadrukt dat er in de plannen geen sprake is van een eventuele overname van PEC Zwolle door vermogende investeerders. „De club blijft te allen tijde baas in eigen huis middels een meerderheid van de aandelen. PEC Zwolle is echter een ambitieuze club, zowel de mannen op het veld als de directie en interne organisatie willen zich ontwikkelen. Vandaar dat wij met elkaar uitspreken, wat goed is, moet beter.”