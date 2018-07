Teams en UCI lijnrecht tegenover elkaar

Verder is een voorstel gedaan om een promotie- en degradatiesysteem met de Pro-continentale teams op te zetten. Zo zou ook de Pro-continentale divisie tot vijftien teams beperkt worden.

De ploegen die het hoogst in deze ranking staan, zouden als eerste in aanmerking moeten komen voor de wildcards in de WorldTour-wedstrijden, waaronder de drie grote rondes.

Vanuit de ploegen is grote weerstand tegen deze maatregelen. Velon, de belangenorganisatie van elf WorldTour-teams, heeft vlak voor de Tour een duidelijk signaal richting de UCI afgegeven.

Diverse organisatoren hebben aangegeven voorstander van deze hervorming te zijn.