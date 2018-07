’Groenewegen ging als een gek naar beneden’

„We hebben natuurlijk maar twee ploegleiderswagens in koers en eigenlijk drie plekken waar we wilden zijn. Natuurlijk bij onze klassementsmannen Steven Kruijswijk en Primoz Roglic, maar ook bij Robert die lange tijd kans had op de ritzege. Toen dat niet meer ging lukken, zijn we met nog dertig kilometer te gaan bij Dylan aangesloten.”

Verhoeven wist toen al dat het heel krap ging worden voor de spurtbom. „Het was erop of eronder. Op de laatste klim, de Colombière, hadden we berekend dat ze na de top met een gemiddelde van zestig kilometer per uur aan de finish moesten geraken. Ze hebben met z’n elven in die groep als een gek naar beneden gereden.”

Daarmee was deze eerste hindernis voor Groenewegen nipt genomen. Woensdag zal het een nog zwaarder gevecht worden tegen de klok. In rit van 108,5 kilometer naar La Rosière moeten vier cols worden bedwongen. Omdat die etappe zo kort is, zal de tijdslimiet nog krapper zijn.