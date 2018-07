Verstappen blij voor Duitsers

“De Duitse Grand Prix is na een jaar afwezigheid weer terug op de kalender en ik kijk er erg naar uit”, aldus de Nederlandse Red Bull-coureur in een vooruitblik op de elfde race van het seizoen.

„Hockenheim is een historische baan met enkele interessante bochten. Vooral in de laatste sector kun je veel verschillende lijnen rijden, dus dat is erg vermakelijk. Ik denk ook dat het voor Duitsland erg belangrijk is om een Grand Prix te hebben omdat er zo veel autosportfans leven. Ik ben dus blij om er weer terug te keren.”

Net als in Oostenrijk, waar zelfs een speciale Verstappen-tribune en -fandorp was, rekent de Limburger weer op veel Oranje-steun.

„Ik ben er zeker van dat er een hoop Nederlandse fans komen om mij aan te moedigen. Bij de laatste Grand Prix van Duitsland scoorden we een dubbel podium, dus daar heb ik goede herinneringen aan en ik hoop dat dit keer weer mee te maken.”