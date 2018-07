Eerbetoon aan Mandela in Tour

Dat doet de Afrikaanse ploeg vanwege Nelson Mandela Day. De kleur oranje staat voor de officiële kleur van de stichting van de in 2013 overleden oud-president van Zuid-Afrika.

De helmen worden na de etappe gesigneerd door Mark Cavendish en zijn ploeggenoten en geveild. De opbrengst gaat naar Qhubeka, het eigen project van de ploeg, waarmee geld wordt ingezameld voor fietsen voor arme Afrikanen.

„Mandela Day heeft een speciale plek in ons hart. We zijn een Zuid-Afrikaans team, dat op het hoogste wielerniveau uitkomt. We zijn zeer trots dat we een rol kunnen spelen in het eerbetoon aan een icoon als Nelson Mandela”, aldus ploegleider Douglas Ryder, die vandaag net als de rest van de staf in speciale shirts van de anti-apartheidsstrijder zijn werk zal uitvoeren.

In 2017 bracht Dimension Data een bezoek aan Robbeneiland, waar Mandela, die dit jaar 100 jaar oud zou zijn geworden, achttien jaar gevangenzat. Bekijk hieronder de video.