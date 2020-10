Video - Lewis Hamilton na evenaren Michael Schumacher: ’Klus nog niet geklaard’

Hamilton was net uit zijn auto gestapt om zijn 91e overwinning in de Formule 1 te vieren. Hij verscheen voor de camera’s om zijn verhaal te doen, toen plots Mick Schumacher - de zoon van racelegende Michael Schumacher - in beeld verscheen.

De jonge Schumacher feliciteerde Hamilton met zijn overwinning en overhandigde de Mercedes-coureur de rode helm waarmee zijn vader in zijn laatste jaren bij Mercedes reed. „Gefeliciteerd. Een geweldige prestatie”, zei Schumacher, die met het cadeau Hamilton een beetje overweldigde. „Wat een eer. Ontzettend bedankt. Ik waardeer dit enorm.” Vervolgens presenteerde een geëmotioneerde Hamilton met trots de helm van de Duitse coureur aan de aanwezige toeschouwers.

„Toen ik opgroeide, keek ik op tegen iemand die zo goed was, dat hij jaar in jaar uit iedere race domineerde met zijn team”, zei Hamilton over Schumacher. „Hij was mijn idool. Toen ik net de pitstraat inreed, realiseerde ik me dat ik zijn record heb geëvenaard.”

Bekijk ook: Max Verstappen kan Lewis Hamilton bij GP Eifel niet afhouden van record

Nog niet tevreden

Hamilton is nog niet tevreden. „De klus is nog niet geklaard. Ik denk, en hoop, nog meer records te verbeteren en neer te zetten”, zei de winnaar na zijn zege op de Nürburgring.

Hamilton won dit jaar al zeven van de elf races en met 69 punten voorsprong is het al vrijwel zeker dat hij dit jaar zijn zevende wereldtitel verovert. Dan komt hij ook op gelijke hoogte met legende Schumacher.

Met 96 polepositions en 158 podiumplaatsen is hij beter dan de Duitser (68 poles en 155 podiums), die sinds zijn ski-ongeluk eind 2013 niet meer in het openbaar is verschenen.

„Ik ga de komende dagen zeker de tijd nemen om het te laten bezinken en een plek te geven, maar ik kan dat niet al te lang doen”, aldus Hamilton.

„Ik heb weliswaar een grote puntenvoorsprong en bezit nu die enorme reeks aan overwinningen, maar het kampioenschap is nog niet binnen en ik wil gewoon niet verslappen. ”