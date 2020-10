Video: Mick Schumacher schenkt helm van vader aan Lewis Hamilton

Hamilton was net uit zijn auto gestapt om zijn 91e overwinning in de Formule 1 te vieren. Hij verscheen voor de camera’s om zijn verhaal te doen, toen plots Mick Schumacher - de zoon van racelegende Michael Schumacher - in beeld verscheen.

De jonge Schumacher feliciteerde Hamilton met zijn overwinning en overhandigde de Mercedes-coureur de rode hem waarmee zijn vader in zijn laatste jaren bij Mercedes reed. „Gefeliciteerd. Een geweldige prestatie”, zei Schumacher, die met het cadeau Hamilton een beetje overweldigde. „Wat een eer. Ontzettend bedankt. Ik waardeer dit enorm.” Vervolgens presenteerde een geëmotioneerde Hamilton met trots de helm van de Duitse coureur aan de aanwezige toeschouwers.

„Toen ik opgroeide, keek ik op tegen iemand die zo goed was, dat hij jaar in jaar uit iedere race domineerde met zijn team”, zei Hamilton over Schumacher. „Hij was mijn idool. Toen ik net de pitstraat inreed, realiseerde ik me dat ik zijn record heb geëvenaard.”