Jeugdig AZ wint moeizaam van amateurs

De nummer vijf van de Eredivisie had het in het eigen stadion echter niet makkelijk tegen de ploeg uit de Derde Divisie. Trainer John van de Brom stuurde vooral jonge spelers het veld in en dat resulteerde in een magere 2-0 overwinning.

Robert Mühren maakte de eerste treffer van de avond. De Volendammer vond in de 44e minuut het net met een schot uit de draai. Fred Friday maakte in de slotfase de bevrijdende tweede goal.

Acht

AZ startte met acht spelers uit de eigen opleiding. Jeugdspelers als doelman Nick Olij, Calvin Stengs en Jeremy Helmer verschenen aan de aftrap in een matig gevuld stadion in Alkmaar.

Adnane Tighaddouini zoekt trainer Henk Fraser op na zijn treffer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vitesse

Vitesse kende in het Gelredome een stuk soepelere avond. De Arnhemmers wonnen met 4-0 van hoofdklasser CVV de Jodan Boys, dankzij doelpunten van Matt Miazga, Adnane Tighadouini, Lewis Baker en Milot Rashica. De uitploeg eindigde de wedstrijd met tien man. Levi Marengo moest met rood van het veld.

De ploeg van Henk Fraser speelde niet in de sterkst mogelijke samenstelling. De Gelderse club beleefde echter weinig problemen met de amateurs die in de vorige ronde Go Ahead Eagles (2-1) onaangenaam verrasten. Maar liefst 2500 supporters maakten de reis van Gouda naar Arnhem omdat ze een nieuwe stunt niet wilden missen. Maar de achtste finale was door de goals van Miazga en Tighadouini al voor de rust beslist.