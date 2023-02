Zorgen om Erling Haaland bij Manchester City in aanloop naar kraker met Arsenal

„Haaland kreeg een schop, waardoor hij zich niet prettig voelde”, zei trainer Pep Guardiola na de zege (3-1) op Aston Villa. „Met een 3-0-voorsprong wilden we geen risico’s nemen. We gaan het de komende dagen beoordelen. Als hij niet klaar is, dan stellen we een ander op. Hopelijk is hij in orde, maar we moeten het afwachten.” Haaland, dit seizoen al goed voor 25 treffers in 21 competitieduels, bleef na rust in de kleedkamer achter.

Met de zege kwam Manchester City op 48 punten, 3 punten minder dan Arsenal. De Londenaren hebben echter een wedstrijd minder gespeeld. De twee ploegen staan woensdagavond tegenover elkaar in het Emirates-stadion van Arsenal.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur kan dit seizoen niet meer beschikken over Rodrigo Bentancur. De middenvelder uit Uruguay liep zaterdag in de met 4-1 verloren competitiewedstrijd tegen Leicester City een knieblessure op. Volgens Engelse media, waaronder The Guardian, heeft Bentancur schade opgelopen aan een kruisband en staat hij zeker een half jaar aan de kant. De club heeft nog niets gemeld over de ernst van de blessure.

De 25-jarige Uruguayaan is een vaste waarde in het elftal van trainer Antonio Conte. In achttien duels in de Premier League maakte hij vijf doelpunten. Alleen spits Harry Kane is productiever voor de Spurs, die op de vijfde plaats staan.

De Engelse ploeg neemt het dinsdag in de achtste finales van de Champions League op tegen AC Milan. Naast Bentancur ontbreken voorlopig ook doelman Hugo Lloris en middenvelder Yves Bissouma. De Franse keeper liep vorige week een knieblessure op en is zo’n zes weken uitgeschakeld. Bissouma werd vrijdag geopereerd aan een stressfractuur in zijn linkerenkel.