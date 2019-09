Video: Van der Voort checkt telefoon tijdens duel met ’slome’ Suljevic

In tegenstelling tot Van der Voort, neemt de Oostenrijker graag zijn tijd om zijn drie pijlen in het bord te gooien. Ook een slokje water nemen en weer klaarstaan voor een nieuwe leg verloopt in een traag tempo. Van der Voort had tijd zat en keek rustig op zijn telefoon hoe laat het inmiddels was.

Van der Voort verloor de wedstrijd tegen Suljevic met 7-4, later was de Oostenrijker in de finale te sterk voor Michael van Gerwen.