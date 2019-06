Van Aert: ’Mijn mooiste week als wegrenner’

„Natuurlijk gaf het veel moraal toen ik afgelopen vrijdag hoorde dat ik voor de Tour de France geselecteerd ben. Het is de belangrijkste en grootste wedstrijd van het seizoen en die start dit jaar ook nog eens in ’mijn’ hoofdstad Brussel. Daarbij helpt het ook als je in dit sterke deelnemersveld goed presteert”, aldus Van Aert. „Na mijn tweede plaats in de derde rit en de overtuigende zege tegen de klok kreeg ik een gevoel dat ik alles aan kan. Dit is de eerste massasprint die ik in de WorldTour win: ongelooflijk. Dit is mijn mooiste week tot dusver als wegrenner. Maar ja, zoveel rittenkoersen heb ik ook nog niet gereden.”

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik