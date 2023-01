Droomdebuut Suárez (35) bij Gremio met hattrick in 38 minuten

Op het afgelopen WK was Suárez er gewoon nog bij met Uruguay, maar zijn clubcarrière zit er bijna op. Na zijn vertrek bij Atlético Madrid ging hij in zijn geboorteland voetballen voor Nacional. Daarvoor scoorde hij acht keer. Maar het seizoen in Uruguay eindigde vlak voor het WK en Suárez besloot een andere club te zoeken.

Terugkeren naar Europa bleek er niet in te zitten, voetballen in de woestijn liet hij links liggen en ’El Pistolero’ tekende een contract bij Gremio, dat vorig seizoen promoveerde naar de hoogste klasse.

Bekijk ook: VIDEO Emoties Luis Suárez bij groots onthaal Grêmio

Bij zijn debuut in de regionale Supercup liet Suárez meteen zien dat hij nog niet versleten is. Met drie doelpunten in slechts 38 minuten leidde hij zijn nieuwe club naar een 4-1-zege.

Bekijk hier de goals: