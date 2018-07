Team Sky verwacht aanvallen

„Iedereen heeft zich dinsdag ingehouden, omdat er twee zware etappes aankomen”, aldus Thomas, die momenteel tweede staat, op 2 minuten en 22 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet.

„De rit van woensdag hebben we in het Criterium du Dauphine ook gereden en toen won ik. Na vijftien kilometer begint de eerste beklimming al. Ik weet zeker dat er jongens zijn die meteen gaan aanvallen. En de rit is slechts 110 kilometer. Het wordt dus de hele dag vol gas.”

Froome, die plek zes bezet op 3’21” van Van Avermaet, is dezelfde mening toegedaan als zijn teamgenoot uit Wales. „Er werd dinsdag conservatief gekoerst, omdat iedereen de komende twee ritten in gedachten had.”

De twee kopmannen vertrouwen echter volledig op de hulp van hun teamgenoten. Froome: „Als team hebben we dinsdag goed gereden. We reden altijd met een aantal man van voren. Dat is erg belangrijk.”

Thomas was vooral onder de indruk van de 21-jarige Colombiaan Egan Bernal. „Iedereen was goed, maar Egan in het speciaal. Hij is de jongste man in koers en bergop een van de grootste talenten. Het is heel fijn om hem aan je zijde te hebben.”

Volg hier vanaf 13.10 uur live de elfde etappe in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook een uitgebreid uitgeschreven commentaar.