Emmen rekent zich te vroeg rijk tegen RKC

Tot ontsteltenis van Emmen, dat zich al rijk rekende. Een treffer van Lucas Bernadou leek lang voldoende voor de zege. Net als Xavi Simons, die eerder op de avond twee keer scoorde voor PSV, heeft Bernadou een verleden bij Paris Saint-Germain.

Emmen wil het beter doen dan twee seizoenen geleden. De eerste zege kwam er toen pas na de winterstop. De ploeg van Dick Lukkien slaagde er net niet meer in om aan degradatie te ontsnappen. Een dergelijk scenario willen de Drenten nu koste wat het kost voorkomen.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Lukkien had zijn team op een plek gewijzigd. Noodgedwongen, want voor Maikel Kieftenbeld was het seizoen na de 4-1 nederlaag bij PSV al voorbij. Dat Emmen met Mark Diemers snel een vervanger haalde, geeft wel aan dat Emmen het beter wil doen dan in het degradatiejaar. Een basisplaats was er nog niet voor Diemers, die na de rust inviel. Jasin Assehnoun, een 23-jarige Fin, maakte zijn basisdebuut in de Eredivisie.

Assehnoun, die in de rust plaats moest maken, deed het niet onaardig. Toch trok Richairo Zivkovic de meeste aandacht naar zich toe. De enige Drent, de spits is in Assen geboren, gleed na twee minuten een voorzet van Rui Mendes net naast. Nog voor de rust manoeuvreerde hij zichzelf in kansrijke positie, maar mikte over. Van Zivkovic, die als talent van FC Groningen aan een omzwerving langs negen clubs begon om deze zomer in Emmen te belanden, wordt veel verwacht. Ook al ligt het gemiddelde van de Serviër in de Eredivisie op een doelpunt per vier wedstrijden.

Opstootje

RKC mikte, net als bij het 2-2 gelijkspel bij de ouverture tegen FC Utrecht, vooral op de omschakeling. Omdat de eindpass zelden aankwam, werden de Waalwijkers nauwelijks gevaarlijk. De meeste opwinding was er nog bij een opstootje net na het rustsignaal. RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen wilde Miguel Araujo te lijf gaan. De verdediger van Emmen had de keeper vlak voor het rustsignaal onderuit geschoffeld bij een van zijn aanvallende acties. Het kwam hem op geel te staan. Vaessen vond die sanctie kennelijk te mager.

Tegen de gewoonte in had RKC zich met een besloten tactische training voorbereid op de wedstrijd in Emmen. Toch veranderde er niets aan de basisopstelling. Jozefzoon kwam pas na de rust in het veld. Hij maakte nog net de treffer van Bernadou mee, die de wisselcarroussel pas goed op gang bracht. RKC heeft veel aanvallers in de selectie en kan zelfs Zakaria Bakkali en Mika Biereth thuis laten. Dankzij de Spanjaard Lobete volgde het tweede punt.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie