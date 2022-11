Ploeterend Oranje komt niet langs Ecuador

Het Oranje-legioen hoeft zich geen zorgen te maken of het Nederlands elftal wel de achtste finales haalt, want na de uitslagen van vrijdagavond volstaat een gelijkspel in de derde groepswedstrijd tegen zwakke broeder Qatar om door te gaan. Al verspeelt Oranje daarmee dan wel de groepswinst, wat weer nadelig is voor het vervolgtraject. Met een ruime zege op Qatar verzekert het Nederlands elftal zich normaal gesproken van de eerste plaats, dus in eerste instantie is er geen man overboord.

Maar de manier waarop Oranje zich presenteerde tegen Ecuador, de nummer 44 van de FIFA-ranking geeft wel te denken. Het team van Van Gaal kon geen vuist maken en de wedstrijd niet naar zich toe trekken of controleren en had enorm veel moeite met de passie en fysieke kracht, die de Zuid-Amerikanen tentoonspreidden. Over negentig minuten kwam Oranje maar tot één serieuze doelpoging. Dat belooft allemaal weinig goeds tegen tegenstanders van hoger kaliber dan het dappere Ecuador.

Die ene serieuze doelpoging was wel meteen raak, want Oranje schoot overtuigend uit de startblokken in het Khalifa International Stadium. Al na zes minuten opende Cody Gakpo de score na slim afleggen van Davy Klaassen. De PSV’er knalde de bal bekeken met links in het doel buiten bereik van de Ecuadoraanse doelman Hernan Galindez. De Ecuadoraanse ploeg had zeven interlands op een rij de nul gehouden en Van Gaal had vooraf aangegeven dat hij een lastige wedstrijd tegen een stug verdedigende tegenstander verwachtte, dus de vroege openingsgoal was een grote meevaller.

De basiself van Oranje voor het duel met Ecuador. Ⓒ ANP/HH

Van Gaal had het team in vergelijking met de eerste WK-groepswedstrijd tegen Senegal op drie posities gewijzigd. Jurriën Timber, Davy Klaassen en Teun Koopmeiners waren in de ploeg gekomen en dat ging ten koste van Matthijs de Ligt, Vincent Janssen en Steven Berghuis.

Van Gaal had besloten om Gakpo na zijn belangrijke openingsdoelpunt tegen Senegal niet als nummer tien maar als tweede aanvaller te laten spelen samen met Steven Bergwijn. Door in zijn tweede WK-wedstrijd zijn tweede doelpunt te maken bevestigde Gakpo nog maar eens de uitstekende vorm, die hij heeft. De Eindhovenaar trad daarmee in de voetsporen van Memphis Depay, die op het WK 2014 ook in zijn eerste twee WK-duels het doel had gevonden. Gakpo heeft dit seizoen voor club én land al zeventien goals gemaakt en achttien assists verzorgd.

Normaal geeft een vroege voorsprong een team een zetje in de goede richting, maar dat was ditmaal niet het geval met het Nederlands elftal. De equipe van Van Gaal schakelde een tandje terug in plaats van door te drukken en ging vooral op balbezit spelen, terwijl Ecuador steeds meer uit zijn schulp kroop. De agressief druk zettende Zuid-Amerikanen grepen steeds meer het initiatief en Oranje liet dat gebeuren.

Cody Gakpo haalt verwoestend uit voor zijn openingsgoal. Ⓒ Reuters

Het was nou ook weer niet zo, dat Oranje-doelman Andries Noppert het in zijn tweede interland razend druk had, maar hij had meer te doen dan voor rust tegen Senegal. De Fries pareerde goed een schot van het grote Ecuadoraanse wapen Enner Valencia, die fit genoeg was bevonden om in de basis te staan.

Aan de overkant kon Oranje aanvallend totaal geen potten breken. De nadruk lag op het defensieve werk, waarbij de drie centrumverdedigers een goede indruk maakten in de duels. Met name Ajacied Timber stond daarin zijn mannetje. De Utrechter, die gepasseerd was voor de eerste groepswedstrijd, was zichtbaar getergd.

In de blessuretijd van de eerste helft ontsnapte het Nederlands elftal aan de gelijkmaker. Omdat Bergwijn niet goed oplette bij een afvallende bal kon Angelo Preciado uithalen, waarna de bal via een Ecuadoraans been in het doel verdween. Maar de vlag ging omhoog, omdat Jackson Porozo voor de neus van Noppert stond, wat door de arbitrage werd beoordeeld als hinderlijk buitenspel.

Na rust kwam Oranje het veld op met Memphis Depay in de ploeg. Van Gaal had vooraf al aangekondigd, dat Depay bij de start van de tweede helft zijn opwachting zou maken. ,,Maar ik weet nog niet voor wie. Ik kijk naar wie levert en wie niet.” Het was Bergwijn, die in de kleedkamer achterbleef. Depay maakte geen sterke indruk en is zeker nog niet de oude na zijn langdurige blessureperiode.

Enner Valencia tikt de 1-1 binnen. Ⓒ ANP/HH

Hoewel Oranje gewaarschuwd was door de afgekeurde goal vlak voor rust, kwam het Nederlands elftal niet scherp uit de kleedkamer. Na balverlies van Timber op het middenveld – de Ajacied ging onnodig aan de wandel met de bal – kwam Ecuador er scherp uit en Pervis Estupinan vuurde een hard schot af op Noppert. De Heerenveen-doelman wist de bal nog te keren, maar de rebound was spek voor de bek van Valencia, die zijn derde WK-goal maakte en daarmee topscorer van het toernooi is.

Na de gelijkmaker probeerde Oranje aanvallend ook wat meer zijn tanden te laten zien, maar het was vooral Ecuador dat de geest had gekregen en vol gas gaf, geruggensteund door de grote en luidruchtige aanhang, die de Nederlandse fans compleet overvleugelde. Nederland had veel moeite met de agressie en fysieke kracht van de Ecuadoraanse ploeg en wist maar niet het initiatief in de wedstrijd te pakken. Oranje ontsnapte toen Gonzalo Plata de bal buiten bereik van Noppert op de lat knalde.

Met Steven Berghuis en wat verderop in de tweede helft Marten de Roon en Wout Weghorst in de ploeg probeerde Van Gaal het tij nog te keren, maar het initiatief herwon Oranje niet meer en uiteindelijk zal er in het Nederlandse kamp vooral opluchting zijn geweest, toen de Algerijnse scheidsrechter Mustapha Ghorbal de wedstrijd affloot. Dinsdag vervolgt het Nederlands elftal de WK-missie tegen gastland Qatar, waarbij de kwalificatie voor de knock-outfase definitief afgedwongen moet worden en ook de groepswinst op het spel staat.

