Kittel reageert op harde kritiek uit eigen ploeg

De Duitser moet het voorlopig stellen met ereplaatsen in massasprints, met een derde plek in de eerste etappe als beste resultaat. Kittel kreeg echter kritiek te verwerken vanuit zijn eigen team en vond het nu tijd om daarop te reageren.

„We betalen hem dik, maar hij is alleen maar in zichzelf geïnteresseerd. Voor de ploegentijdrit in Cholet hadden we een teambespreking. Tijdens de briefing zat hij echter met zijn telefoon te spelen. Om mij duidelijk te maken dat ik niet zijn aandacht kon trekken”, Katusha-ploegleider Dmitry Konyshev aldus eerder deze week in L’Equipe.

Kittel moest die kritiek via de media vernemen en kan daar niet om lachen. „Het was heel verrassend om dat in het nieuws te zien, omdat hij elke dag de kans heeft om mij aan te spreken”, reageert de Duitser bij Cycling Weekly. „Dat is iets wat ik totaal niet begrijp. Dit maakt de dingen zeker niet makkelijker.”

„Ik stel me geen grote vragen bij mijn toekomst bij Katusha-Alpecin. We proberen dit incident nu intern af te handelen. Dat is wat ik en het management wilden. We hebben erover gesproken, maar dat doe je niet in één gesprek na een rit. Deze wedstrijd is te belangrijk om dingen uit de hand te laten lopen. Ik ben klaar om mijn best te doen voor de ploeg de komende dagen. Iedereen is gefocust op onze doelen.”