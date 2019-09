Doelpuntrijk weekend zorgt voor evenaring record

Dat is een evenaring van het hoogste doelpuntenaantal in één speelronde van deze eeuw. In 2004 vielen er tijdens de 34e en laatste speelronde ook 46 goals te noteren.

De laatste keer dat er meer doelpunten vielen in een speelronde was in de zevende speelronde van het seizoen 1983-1984. Op 17 en 18 september 1983 werd er 48 keer gescoord. Destijds won Ajax met 8-2 van Feyenoord en was Roda JC PEC Zwolle in een doelpuntrijk duel met 7-3 de baas.

Het duel waarin dit weekend het meest werd gescoord, was PEC Zwolle - RKC Waalwijk, dat in 6-2 eindigde. Bij VVV-Venlo - FC Groningen vielen de minste treffers, slechts drie goals: 2-1.

