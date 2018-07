’Alisson duurste keeper ter wereld’

Volgens de BBC hebben beide voetbalclubs overeenstemming bereikt over de hoogte van de transfersom. Die zou 66,8 miljoen pond bedragen, zo'n 74 miljoen euro. Daarmee wordt de Braziliaanse international de duurste doelman ter wereld. Liverpool moet nog wel met Alisson zelf rondkomen.

Alisson (25) keepte twee jaar in Rome, waar hij onder meer teamgenoot was van Kevin Strootman. Hij moet bij Liverpool de plaats innemen van Loris Karius, de doelman die hopeloos faalde in de Champions Leaguefinale tegen Real Madrid. Tot dusverre gold de Italiaan Gianluigi Buffon als duurste keeper. In 2011 betaalde Juventus 53 miljoen euro aan Parma voor zijn diensten.