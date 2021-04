Uit de Spotlights: Peter Wisgerhof heeft het zwaar in zijn horecaverhuurbedrijf

Peter Wisgerhof ging als verdediger altijd de strijd aan op het veld, maar moet nu een strijd voeren om zijn familiebedrijf overeind te houden. Ⓒ APA

Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om met een baan buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en -trainers. Vandaag: Peter Wisgerhof, oud-speler van Vitesse, NEC, FC Twente en het Nederlands elftal, die een horecaverhuurbedrijf heeft.