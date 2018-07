Dumoulin: ’Zelfmoord als je gaat aanvallen’

„Movistar gaat op de slotklim zeker de kaarten op tafel gooien”, voorspelde de kopman van Sunweb, die aangaf zich „redelijk fris” te voelen. De dag ervoor, in de eerste bergetappe, hadden de klassementsrenners vooral naar elkaar gekeken, met name door de overmacht in de groep van Sky-renners rond Chris Froome. „Ze waren erg goed. Als Froome nog vier man voor zich heeft, heeft aanvallen ook geen zin. Dat is zonde, maar het is zelfmoord als je dan toch gaat.”

Movistar is de ploeg met de klassementsrenners Nairo Quintana, Alejandro Valverde en Mikel Landa. „Ik verwacht iets van ze, maar of ze dat al voor de laatste klim doen, weet ik niet. Ik ben er wel op bedacht. Maar Sky heeft zo veel sterkte getoond. Dat werkt afschrikwekkend. Valverde kon bijna niet volgen.”

Dumoulin beperkte zich dinsdag tot volgen. „Zo lang ik meekan is het voor mij niet slecht, maar ik wil wel ergens tijd terugpakken. Geraint Thomas staat bijvoorbeeld een minuut en 20 seconden voor me. En er staan er meer tussen. Ik hoop vandaag al iets te kunnen doen, maar het ligt aan de benen. Ik vind dit soort korte ritjes wel leuk, maar ook superzwaar.”

De rit begint met een lange klim naar Montée de Bisanne. Daarna volgen de Col du Pré, Cormet de Roselend en de sloklim naar La Rosière.