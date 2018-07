Overmars: ’Ik zie Blind en Tadic pas als begin’

„Ik heb Danny de afgelopen weken niet gesproken, omdat het zijn zoon betrof. Dit hebben we gescheiden, ja”, antwoordde hij desgevraagd.

Bekijk ook: Mourinho prijst Daley Blind de hemel in

Aan de rand van het trainingsveld beschreef Overmars op verzoek hoe lastig het is om een ervaren Premier League-speler als Blind of Tadic terug te halen? „Wat heel belangrijk is, is dat je er als eerste bij bent en niet in een concurrentiestrijd met heel veel andere clubs komt. Het eerste contact is maanden geleden gelegd. Je moet er ook een beetje geluk bij hebben. Tadic is bijvoorbeeld altijd een Ajax-fan geweest. Ajax is voor hem bijna magisch en dat werkt in ons voordeel.”

Bekijk ook: Daley Blind is weer Ajacied

De directeur omzeilde het woord trendbreuk, maar gaf toe dat Blind uiteindelijk misschien goedkoper had kunnen worden gehaald. „De grote bedragen staan allemaal in de persberichten vermeld. Als wij zes weken op Daley hadden gewacht, dan was de transfersom fiks lager geweest, maar dat wilden we niet. We wilden voor Sturm Graz de boel redelijk klaar hebben. Het bedrag dat wij hebben betaald, is vrij fors. Maar we kunnen dit doen, omdat we dit geld de afgelopen jaren bij elkaar hebben gesprokkeld. Als je weet waar de club zes jaar geleden stond … Hoe dit is gegaan, is een compliment voor de directie en rvc.”

Bayern München dient in Amsterdam als voorbeeld. „Het is wel het streven om het Bayern van Nederland te worden”, aldus Overmars, die daarna werd gevraagd en zei te beseffen dat Ajax dan eerst maar eens weer één keer kampioen moet worden.

„Maar het is belangrijk dat we de voetbalbegroting omhoog kunnen tillen, want we zaten op bijna hetzelfde niveau als PSV en Feyenoord. Daarvoor verdient ook onze commerciële afdeling een groot compliment, want Menno Geelen (directeur, red.) heeft met zijn mensen topwerk verricht. In moeilijke tijden heeft hij een groei bewerkstelligd. Ik zie het aantrekken van Blind en Tadic pas als het begin”, antwoordde hij bevestigend.

„De club is in ontwikkeling geweest en we hebben de weg omhoog gevonden. Al blijft de eigen jeugd het allerbelangrijkste. Het staat op één dat zelfopgeleide spelers kansen krijgen. En die krijgen ze ook. Het is prettig dat zij er nu ervaren jongens bij krijgen. Dat is ook iets waar onze jonge jongens om vragen. Ik denk dat Matthijs de Ligt bijvoorbeeld blij is dat Daley erbij is. Het zal een extra stimulans zijn om te blijven.”