FC Groningen loopt rood aan in tumultueus duel met Vitesse

En zo werd voor de tweede keer in vier dagen tijd een Eredivisiewedstrijd gestaakt vanwege het gooien van voorwerpen uit het publiek. Afgelopen zaterdag lag FC Utrecht-RKC Waalwijk bijna een half uur stil, nadat scheidsrechter Richard Martens de wedstrijd staakte na het gooien van enkel plastic bekers drank en een aansteker. Toen werd er geen speler geraakt.

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor FC Groningen, dat evenals Vitesse een stroeve competitiestart heeft. De thuisploeg had het betere van het spel en kreeg via Cyril Ngonge en Jørgen Strand Larsen prima kansen, waar Vitesse aanvallend machteloos was. Vitesse-trainer Thomas Letsch had Oussama Tannane maar weer eens gepasseerd, maar zonder de creatieve middenvelder waren de Arnhemmers weer een tandenloze tijger.

Onbesuisde Te Wierik

Vitesse kreeg bijval vanuit onverwachte hoek. In de 36e minuut werd scheidsrechter Allard Lindhout door VAR Pol van Boekel geattendeerd op een forse overtreding van Mike te Wierik op Vitesse-speler Loïs Openda. In de buurt van de middenlijn gleed Te Wierik onbesuisd door. Na het zien van de beelden besloot Lindhout rood te trekken. Al de tweede rode kaart van Te Wierik in dit prille seizoen, want tegen SC Heerenveen kreeg hij twee gele kaarten en dus rood.

Het zou nog erger worden voor FC Groningen, want nadat Yann Gboho met zijn tweede seizoensgoal de score had geopend voor Vitesse, verloor Daniël van Kaam zijn hoofd. Om Vitesse-spits Nikolai Frederiksen een vrije doortocht richting de 0-2 te beletten dook de FC Groningen-speler naar de bal en smashte die weg. Lindhout kon niks anders dan een tweede rode kaart trekken voor een speler van FC Groningen.

Yann Gbhoho viert de 1-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Schubert bekogeld

Op dat moment zeilden er al vele plastic bekers van de tribune naar beneden, maar Lindhout zag nog geen aanleiding om in te grijpen. Dat veranderde toen Schubert voor de tweede helft naar buiten kwam en in de buurt van het doel voor het vak met fanatieke Groningen-supporters door iets werd geraakt. De Duitser ging naar de grond en zijn ploeggenoten stormden massaal richting het vak, waardoor een onrustige situatie ontstond. Lindhout besloot prompt de wedstrijd te staken.

Tijdens de afkoelingsperiode ging FC Groningen-trainer Danny Buijs naar het supportersvak om de supporters kalmerend toe te spreken. Terwijl het spel stil lag, betraden een vijftal supporters ongeoorloofd het veld om schaars gekleed een rondje te redden. Drie werden er afgevoerd, twee anderen wisten terug te komen op de tribune. Na een rust van een half uur werd de wedstrijd hervat bij de stand van 0-1.

Bijzonder genoeg had Vitesse het in de tweede helft meer dan lastig met het negental van FC Groningen. De bevrijdende tweede goal bleef uit, maar met de nodige moeite bracht Vitesse toch de zege over de meet, waardoor de Arnhemmers zich weer in het linkerrijtje hebben gemeld. FC Groningen blijft in de onderste regionen met slechts één zege uit de eerste zes speelronden.