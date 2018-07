Quick-Step op schema voor record aan zeges

Een fabelachtig getal, zeker wanneer je de zeges bekijkt: van voorbereidingskoersen over Vlaamse én Waalse klassiekers tot de grote rittenkoersen, overal zaten de mannen van Patrick Lefevere na afloop aan de champagne.

Met die vijftig overwinningen zitten ze ook op schema voor het recordaantal zeges in één seizoen, maar dan moeten ze wel flink blijven winnen. Want de ploeg van dat record (in het moderne wielrennen sinds 2000) telde op 17 juli wel al 55 zeges...

Dat recordaantal zeges in één seizoen op het hoogste niveau sinds 2000 staat op naam van Team Columbia-HTC, dat in 2009 maar liefst 85 keer als eerste over de finish wist te komen.

Opvallend: de top-5 bestaat enkel uit Team Columbia en Quickstep (of voorloper Mapei), blijkt uit cijfers van ProCyclingStats.

Aantal zeges per seizoen (sinds 2000)

85: Team Columbia - HTC (2009)

77. Team Columbia (2008)

71. Mapei (2000)

64. Team HTC - Columbia (2010)

62. OmegaPharma - Quick Step (2014)

Aantal zeges op 18 juli (sinds 2000)

55. Team Columbia-HTC (2009)

50. Quick-Step Floors (2018)

44. Omega Pharma - Quick-Step (2014)

41. HTC - High Road (2011)

40. Quick-Step Floors (2017)

In 2009 werden er al vanaf januari overwinningen behaald door Team Columbia - HTC, onder andere dankzij veelwinnaar André Greipel. Mark Cavendish won etappes in elke meerdaagse ronde waaraan hij deelnam en dat jaar was ook de grote doorbraak van de pas 22-jarige Edvald Boasson Hagen.