Nederlands-Zweeds zeilteam kent sterke generale repetitie richting Ocean Race Europe

De 39-jarige Postma, die als coach mee was om het leerproces van de jonkies te begeleiden, toonde zich trots: „De afgelopen weken hebben we als team een reuzenstap gezet”, zei de ervaren Fries, die negen zeilers van onder de 30 jaar aan boord had. „We hebben veel van onszelf en elkaar gevraagd. Ondanks dat zijn we in elkaar blijven geloven en blijven vechten. Dit is echt de overwinning van de nieuwe generatie.”

VO65-klasse

De proloog, die bestond uit drie etappes, stond in het teken van de doorontwikkeling van talenten. Het is de bedoeling dat zij zoveel mogelijk ervaring opdoen met het oog op de grote wedstrijden die de komende jaren in het verschiet liggen, waaronder The Ocean Race die in oktober 2022 van start gaat. Het team wil tegen die tijd acte de présence geven in de VO65-klasse, met een ploeg van Nederlandse en Zweedse zeilers.

Eerst wacht eind deze maand echter The Ocean Race Europe, een nieuw evenement. Op zaterdag 29 mei vertrekken de deelnemende teams vanuit het Franse Lorient. Via het Portugese Cascais en Spaanse Alicante finishen ze uiteindelijk in het Italiaanse Genoa. Voor deze wedstrijd is team Childhood I erin geslaagd om een crew samen te stellen met onder anderen Simeon Tienpont, Gerd-Jan Poortman, Wouter Verbraak, Peter van Niekerk en Postma. Allemaal ervaren zeilers, waarbij Van Niekerk en Tienpont in het verleden onder meer twee keer de America’s Cup wonnen.

Kennis en ervaring doorgeven

„Deze relatief korte campagne is een prachtige mogelijkheid om onze kennis en ervaring door te geven aan de volgende generatie Nederlandse en hopelijk ook Zweedse zeilers”, stelt Tienpont, die het met zijn team zal opnemen tegen zeven andere deelnemers. De proloog, waar vier boten aan deelnamen, was dat betreft een mooie test. Postma: „Dit is een prachtig proces, met grandioze mensen.”