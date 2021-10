Premium Het beste van De Telegraaf

’Anders ziet het er niet al te best uit’ Max Verstappen vreest voor ’lange avond’ in Turkije

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen kwam vrijdag in beide vrije trainingen flink tekort ten opzichte van Lewis Hamilton. Ⓒ HH/ANP

ISTANBUL - Max Verstappen heeft een moeizame eerste dag achter de rug op Istanbul Park. De Nederlandse Red Bull-coureur kwam in beide vrije trainingen (tweede en vijfde) flink tekort ten opzichte van Lewis Hamilton (0,425 en 0,635) en dus moeten de knappe koppen van Red Bull vrijdagavond stevig aan de bak, zo is duidelijk. „Hopelijk vinden we enkele dingen om te verbeteren, want anders ziet het er niet al te best uit.”