Leeds voorkomt in blessuretijd pijnlijke uitschakeling in FA Cup

Kopieer naar clipboard

Sonny Perkins (L) weet toch nog een replay af te dwingen. Ⓒ ANP/HH

CARDIFF - Leeds United heeft in de FA Cup uitschakeling door Cardiff City, uitkomend in het Championship, ternauwernood kunnen voorkomen. Het werd in Cardiff 2-2, waardoor er een replay komt van de wedstrijd uit de derde ronde.