Superieur ManCity maakt gehakt van Chelsea in FA Cup, ’Gala’ klopt ’Fener’

Mahrez was in het onderlinge competitieduel van donderdag al de matchwinner (0-1). De thuisnederlaag betekende toen het zevende puntenverlies in de laatste acht competitieduels voor Chelsea, de nummer 10 van de Premier League. City deed in dat duel juist goede zaken door de achterstand op koploper Arsenal te verkleinen tot 5 punten.

Mahrez opende halverwege de eerste helft de score door een vrije trap van grote afstand in de kruising te schieten. Doelman Kepa Arrizabalaga had geen kans. Even daarvoor was oud-Ajacied Hakim Ziyech, die net als donderdag basisspeler was, van mening dat hij als doorgebroken speler werd neergehaald. De scheidsrechter en ook de VAR oordeelden van niet.

Hands Havertz

Diezelfde videoscheidsrechter greep wel in nadat Kai Havertz hands had gemaakt in het strafschopgebied. De Argentijnse wereldkampioen Álvarez benutte de strafschop via de binnenkant van de paal. Al in de 38e minuut werd het nog erger voor Chelsea, toen Foden na een soepele aanval van dichtbij raak tikte.

Het grote verschil in de score zorgde ervoor dat de twee helft minder kansen opleverde. 5 minuten voor tijd kreeg de thuisploeg nog een strafschop, die Mahrez benutte. Verdediger Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij City, net als onder anderen Erling Haaland en Kevin De Bruyne.

City mogelijk tegen Arsenal in FA Cup, Ten Hag treft Reading

Manchester City en Arsenal nemen het mogelijk tegen elkaar op in de vierde ronde van de FA Cup. Het Manchester United van Erik ten Hag treedt in het bekertoernooi aan tegen Reading, de nummer 13 van het Championship.

Arsenal treedt maandag nog in de derde ronde aan tegen Oxford United uit League One. Arsenal is de koploper van de Premier League, City staat tweede. Het verschil bedraagt 5 punten. City heeft het thuisvoordeel bij het mogelijke bekertreffen tussen de twee beste ploegen van dit moment in Engeland.

Vrijdag was Manchester United al met 3-1 te sterk voor Everton.

Leeds voorkomt in blessuretijd pijnlijke uitschakeling in FA Cup

Leeds United heeft in de FA Cup uitschakeling door Cardiff City, uitkomend in het Championship, ternauwernood kunnen voorkomen. Het werd in Cardiff 2-2, waardoor er een replay komt van de wedstrijd uit de derde ronde.

Na een half uur keek Leeds tegen een achterstand van 2-0 aan tegen de nummer 20 van het tweede niveau, na doelpunten van Jaden Philogene-Bidace en Sheyi Ojo. De Spanjaard Rodrigo deed halverwege de tweede helft wat terug en in de 80e minuut liet hij een penalty onbenut. Sonny Perkins dwong in blessuretijd alsnog een replay af.

Sonny Perkins (L) weet toch nog een replay af te dwingen. Ⓒ ANP/HH

Bij Leeds United - de nummer 14 van de Premier League - deed Pascal Struijk de hele wedstrijd mee, Crysencio Summerville viel na een uur in.

Krul uitgeschakeld

Tim Krul werd met Norwich City uitgeschakeld door Blackburn Rovers. Het werd 0-1 in Norwich.

Galatasaray klopt Fenerbahçe in topper en gaat steviger aan kop

Galatasaray heeft zijn koppositie in Turkije verstevigd door af te rekenen met aartsrivaal Fenerbahçe. Sérgio Oliveira, Kerem Aktürkoglu en Mauro Icardi waren de doelpuntenmakers in het stadion van 'Fener' (0-3). Galatasaray heeft na zeventien wedstrijden 4 punten voorsprong op nummer 2 Fenerbahçe.

Middenvelder Oliveira schoot na ruim een half uur raak uit een afgeslagen hoekschop van de Belg Dries Mertens. In het laatste kwartier zorgde Aktürkoglu voor de 0-2 uit een counter. Icardi scoorde nog in de 10e minuut van de blessuretijd. Bij Galatasaray bleef Patrick van Aanholt de hele wedstrijd op de bank, oud-AZ'er Fredrik Midtsjø mocht wel invallen.

Zoals wel vaker had de scheidsrechter het ook in deze editie van de topper druk. Hij gaf acht gele kaarten en in de slotfase werd Irfan Kahveci van de thuisploeg van het veld gestuurd.