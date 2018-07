België zat ’bijna’ zonder volksheld

Veldritlegende Sven Nys was dinsdagavond te gast in Vive le Vélo op Sporza, dat uitgezonden werd vanuit Saint-Jorioz. Daar vertelde Nys een opmerkelijk verhaal over zijn reis richting Frankrijk.

„Ik ben gisterenavond hierheen gevlogen, maar ik ben na een kwartier terug naar Brussel teruggekeerd voor een noodlanding”, aldus Nys.

„Er zat een barst in het raam van de cockpit, dus er werd in allerijl een duikvlucht genomen naar Brussel. Toen heb ik toch klamme handjes gehad. Gelukkig is er een uur later een nieuwe vlucht opgestegen. Het was even vreemd!”