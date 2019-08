Transfernieuws: ’Google-spits’ naar Ajax CT

Voor de Premier League-clubs zijn de deuren van transfermarkt sinds vorige week donderdag 18.00 uur gesloten. De competitie in Engeland is inmiddels begonnen.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

WOENSDAG 21 AUGUSTUS

Youssef El Jebli Ⓒ BSR Agency

El Jebli op weg naar uitgang bij De Graafschap

Youssef El Jebli lijkt De Graafschap te gaan verlaten. De middenvelder ontbrak woensdag op de training vanwege gespreken met geïnteresseerde clubs.

„Er is bij diverse clubs in binnen- en buitenland concrete interesse voor Youssef”, aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.

„Het kan nu snel gaan, het zou zo maar kunnen dat hij vrijdag niet bij de wedstrijdselectie zit. Wij hebben er alles aan gedaan om Youssef te behouden voor De Graafschap, er lag een sterk verbeterde en meerjarige aanbieding voor hem klaar. Voor een club als De Graafschap was dit echt het maximale. Een eventueel vertrek betreuren wij, maar dit zijn de wetten in de voetballerij. Er rest ons nu niets anders dan af te wachten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen.”

Bakx verlaat Spakenburg voor Zuid-Afrikaans avontuur

10.57 uur: Istvan Bakx vertrekt bij SV Spakenburg en gaat aan de slag bij Ajax Cape Town. De 33-jarige middenvelder streek deze zomer na een jaar bij Go Ahead Eagles neer bij de amateurclub, maar kon vanwege een clausule in zijn contract nog voor de competitie vertrekken voor een avontuur bij een BVO.

„We waren ons altijd bewust van dit risico, maar in dit stadium, zo vlak voor de eerste competitiewedstrijd, kwam het toch zeer onverwacht”, aldus Martijn Koelewijn van technische commissie van Spakenburg. „Erg zuur, maar we moeten ermee dealen.”

Bakx verwierf in 2007 bekendheid als Google-spits, toen KV Kortrijk hem aantrok nadat trainer Hein Vanhaezebrouck op internet lovende kritieken over de voetballer had gelezen nadat hij op Google de zoekterm 'linkeraanvaller' had ingetypt.

Nicolas Isimat-Mirin Ⓒ Toulouse

Isimat-Mirin al weg bij Besiktas

10.41 uur: Nicolas Isimat-Mirin is al na ruim een half jaar vertrokken bij de Turkse club Besiktas, dat de Fransman in januari van dit jaar overnam van PSV. De 27-jarige verdediger vervolgt zijn loopbaan in Frankrijk, bij Toulouse. De Franse club huurt Isimat-Mirin voor een jaar en heeft een optie tot koop.

Isimat-Mirin speelde van 2014 tot begin dit jaar bij PSV. Onder Phillip Cocu was de Fransman een vaste waarde, maar onder Mark van Bommel niet. Isimat behaalde met PSV in 2015, 2016 en 2018 de landstitel. Daarvoor speelde hij voor AS Monaco en Valenciennes.

Woensdag traint Isimat-Mirin al mee bij Toulouse, dat het zondag opneemt tegen kampioen Paris Saint-Germain.

Fortuna Sittard heeft een Zwitser op proef. Ⓒ BSR Agency

Angha-Lötscher traint mee bij Fortuna

08:49 uur: Fortuna Sittard heeft de Zwitserse verdediger Martin Yves Angha-Lötscher op proef. De 25-jarige Angha-Lötscher mag zich vanaf woensdag bewijzen bij de nummer 15 van de eredivisie.

Angha-Lötscher is afkomstig uit de jeugdopleiding van Arsenal, waar hij in 2012 zelfs in de Champions League meedeed. Daarna speelde hij in Duitsland bij Nürnberg en 1860 München en voor de Zwitserse clubs FC St. Gallen en FC Sion.

DINSDAG 20 AUGUSTUS

Jordy Wehrmann Ⓒ BSR Agency

Feyenoord verhuurt Wehrmann aan FC Dordrecht

17.52 uur Feyenoord verhuurt Jordy Wehrmann dit seizoen aan FC Dordrecht. De twintigjarige middenvelder krijgt de kans om in de eerste divisie speeltijd op te doen.

Wehrmann speelt al sinds zijn zevende jaar voor Feyenoord. Hij tekende vorig jaar een contract dat hem tot de zomer van 2021 aan zijn club uit Rotterdam bindt.

Feyenoord nam maandag definitief afscheid van Emil Hansson. De 21-jarige aanvaller bereikte met de Duitse club Hannover 96 een akkoord over een contract voor drie seizoenen.

Neymar wil vertrekken bij Paris Saint-Germain. Ⓒ EPA

Ook Juventus wil Neymar

10.46 uur: De transfersoap rond Neymar neemt steeds grotere proporties aan. Na FC Barcelona en Real Madrid zou nu ook Juventus interesse hebben in de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germian. De Italianen zouden Paulo Dybala in de deal willen betrekken. Dat meldt het Braziliaanse Globo Esporte.

Franck Ribery Ⓒ BSR Agency

Fiorentina aast op Ribery

10.41 uur: Fiorentina heeft volgens La Gazetto dello Sport interesse in de transfervrije Franck Ribery, wiens contract bij Bayern München deze zomer afliep. De club uit Florence hikt echter tegen hetzelfde probleem als PSV aan, de salariseisen van de Fransman zouden te gortig zijn.

Alexis Sanchez heeft bij Manchester United geen indruk weten te maken. Ⓒ BSR Agency

Inter heeft interesse in Sanchez

10.01 uur: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft bevestigd dat diverse clubs aan Alexis Sanchez trekken. Internazionale zou de Chileense aanvaller graag willen huren van de Engelsen.

Sanchez kwam in januari 2017 over van Arsenal, waar hij in 165 duels 80 goals maakte. Bij United is hij echter geen schim meer van de voetballer die hij in Londen was. In 45 wedstrijden wist hij slechts vijf keer het net te vinden. Toch verdient hij nog steeds bakken met geld en dus zou Solskjaer wel mee willen werken aan een (tijdelijke) overgang.

Inter deed eerdere deze transferperiode ook al zaken met Manchester United. De Italianen namen Romelu Lukaku over van de Mancunians.