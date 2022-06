Tim van Rijthoven klopt Felix Auger-Aliassime en staat in finale Rosmalen

Van Rijthoven trok zijn sterke vorm van deze week feilloos door in de eerste set. Hij gaf op zijn eigen service niks weg en sloeg toe bij de enige breakkans die hij kreeg op de service van Auger-Aliassime.

In de tweede set kwamen er wel kansen voor de Canadees op een break. De eerste werd door Van Rijthoven nog weggeserveerd, maar daarna was het wel raak en had Auger-Aliassime zijn break te pakken. De Nederlandse revelatie leek het daarna even kwijt en leverde ook zijn volgende servicevbeurt in, waardoor het in set twee snel gedaan was.

Van Rijthoven herpakte zich knap, want stond in de derde set wederom solide te tennissen. Bij een 2-1 voorsprong kwam hij zelfs op 0-40 tijdens een servicegame van Auger-Aliassime. De nummer negen van de wereld liet op dat moment zijn klasse zien en werkte alle drie de breakkansen weg en behield zijn service. Twee servicegames later was het weer 0-40 voor de Nederlander. Wederom stond de Canadees op en sloeg hij zich vanuit een benarde positie naar gamewinst.

Een tie-break moest de beslissing brengen. Daarin dwong Van Rijthoven als eerste een mini-break af. Deze verzilverde hij door daarna ook zijn eigen opslag te behouden. Zo kreeg hij drie setpoints. De eerste twee waren op de service van zijn tegenstander, maar toen mocht hij zelf voor de winst serveren en daarbij faalde hij niet.