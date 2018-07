Prijzengeld US Open naar recordhoogte

Voor de komende editie van het grandslamtoernooi in New York bedraagt het prijzengeld maar liefst 45,3 miljoen euro. Dat is ruim 2 miljoen euro meer dan het vorige jaar.

Volgens de Amerikanen viel er nog nooit zoveel geld te verdelen bij een tennistoernooi. Voor de winnaars op Flushing Meadows bij de mannen en vrouwen ligt een cheque van 3,2 miljoen euro klaar. Deelnemers aan de eerste ronde verdienen nog altijd 46.000 euro.