Djokovic heeft visum en kan weer meedoen aan Australian Open: ’Heel blij mee’

De 35-jarige Serviër, voormalig nummer 1 van de wereld en winnaar van 21 grandslamtitels, werd vorig jaar aan de vooravond van het toernooi in Melbourne het land uitgezet omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus. Dat gebeurde na een aantal rechtszaken.

De uitzetting betekende dat hij drie jaar lang geen visum voor Australië zou krijgen, maar de minister van Immigratie van Australië heeft dat besluit nu teruggedraaid. De vaccinatieplicht voor bezoekers is inmiddels opgeheven in Australië.

Heel blij

„Ik ben heel blij met dit nieuws”, zei hij na zijn zege op de Rus Andrej Rublev op de ATP Finals in Turijn. „Het is natuurlijk een opluchting al je weet wat ik en mijn dierbaren dit jaar hebben doorgemaakt in en na Australië.”

Hij liet er geen twijfel over bestaan dat hij graag wil spelen in Melbourne. „De Australian Open is mijn meest succesvolle grand slam. Ik heb daar de beste herinneringen aan. Natuurlijk wil ik er weer heen, ik wil tennissen, doen waar ik goed in ben.”