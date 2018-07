Dumoulin doet goede zaken in tweede Alpenrit

Geraint Thomas sloeg een dubbelslag, door in de slotfase de dagzege te pakken. De Sky-renner greep ook meteen de gele trui. Dumoulin finishte op 20 seconden als tweede, net voor Chris Froome.

Bekijk ook: Huiveringwekkende topsnelheid Dumoulin

Dumoulin, derde achter Froome in het algemeen klassement, werd daarmee karig beloond voor een aanvallende manier van rijden. Wel nam de kopman van Sunweb, samen met de twee Britten, afstand van de andere klassementsrenners. De Italiaan Vincenzo Nibali en de Colombiaan Nairo Quintana gaven bijna een minuut toe op Thomas, Steven Kruijswijk finishte op 1.07.

Bekijk ook: Concurrenten Dylan Groenewegen naar huis

Al snel besloot Peter Sagan weg te sluipen, met in zijn kielzog onder andere Warren Barguil. Dat liet bolletjestruidrager Julian Alaphilippe niet zomaar gebeuren. Uit de grote kopgroep die verder was weggeslopen, besloot Thomas De Gendt het tweetal te vergezellen.

Mollema

Ondertussen had Bauke Mollema het erg moeilijk. Hij kon het strakke tempo van het peloton, onder aanvoering van de Sky-trein, amper bijbenen.

Het drietal koplopers werd toch weer ingelopen door een grote kopgroep, waar Serge Pauwels ook in zat. Hij fietste virtueel in de gele trui. Ondertussen moest Mollema definietief lossen in het peloton.

Valverde

Alejandro Valverde besloot het er maar eens op te wagen, aangezien Mikel Landa aan het knechten was in de Movistar-ploeg. Een andere ploeggenoot, Miguel Soler, die in de kopgroep zat, wachtte op de Spaanse veteraan. Valverde pakte zo’n 50 kilometer voor de meet een minuut op de groep met favorieten, waaronder dus Tom Dumoulin en Chris Froome.

Door het beulswerk van Soler, koerste Valverde af op de gele trui. Ook pakte hij op dat moment 1,5 minuut op zijn naaste concurrenten. De Sky-trein kreeg het verschil ook niet kleiner. Totdat Vincenzo Nibali zijn ploeg op kop zette. In de afdaling slonk de voorsprong al snel tot een halve minuut. In de voorste groep had Pauwels ondertussen nog steeds de beste papieren om het geel van Greg van Avermaet over te nemen.

Dumoulin

Dumoulin besloot vervolgens in de afdaling aan te vallen. Zijn poging was succesvol; al snel kwam hij dicht bij Valverde en liet hij het peloton op een halve minuut spartelen. De Spaanse veteraan moest er 15 kilometer voor de finish aan geloven. Omdat de Spanjaard niet mee Dumoulin mee wilde werken, zakte hun voorsprong. Uiteindelijk moest Valverde lossen bij de Limburger en zakte hij terug het peloton in.

Dumoulin was ondertussen ontketend en in achtervolging naar koploper Mikel Nieve. In het peloton probeerde Geraint Thomas weg te rijden, om zo zijn aanstaande gele trui veilig te stellen. Dat was het teken voor ploeggenoot Froome om ook weg te rijden uit het peloton. Thomas had ineens heel snel Dumoulin in het vizier. Dan Martin vertrok ook uit het peloton ten aanval. Froome trok ondertussen ook flink door.

In de slotfase ontplofte de rit. Nieve redde het niet ten opzichte van Thomas, die zowel de dagzege als de gele trui pakte. Froome kwam bij Dumoulin en probeerde hem af te schudden, maar de taaie Limburger liet dat niet meer toe.