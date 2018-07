Dumoulin: ’Aanval was eerbetoon aan overleden oom’

Bekijk ook: Huiveringwekkende topsnelheid Dumoulin

„Het was heel speciaal om hier aan te komen. Ik heb hier dankzij mijn oom leren skiën als kleine jongen. Hij huurde altijd een groot chalet voor de hele familie. Hij is in het voorjaar overleden, twee weken na mijn tante. Mijn vader verloor in korte tijd een zus en een broer. Ik wilde ze vandaag eren door in ’ons’ skidorp er vol voor te gaan”, vertelde Dumoulin, die 20 seconden achter Thomas als tweede finishte.

Dumoulin was in de afdaling van de voorlaatste col in de gegaan, met hulp van ploeggenoot Søren Kragh Andersen, die terug was gevallen uit een kopgroep. „Het was een ingeving. Ik zag Søren terugkomen. We hebben deze rit verkend en ik weet dat hij echt een malloot is in de afdaling. Hij reed als een machine.”